総じてやや盛り上がりに欠ける夏ドラマも中盤戦。SNS上に書き込みが相次ぐ、熱烈なファンを生んだ深夜ドラマがある。風間俊介（42＝写真）主演の「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系＝金曜深夜０時12分）。恋は諦めた、枯れたアラフォー上司と、イケメンのアラサー部下の《年の差オフィスラブ！》（公式サイトから）で、上司である雀役を風間が、部下の慶司役を庄司浩平（25）が演じている。