西武、オリックス、巨人、中日球団でプレーし、今年3月に引退を表明した中島宏之氏（43）が14日、西武−ソフトバンク戦（ベルーナD）の始球式に登場した。同カードは「侍ジャパンDAY」として行われ、中島氏は侍ジャパンのユニホーム、背番号「6」で登場。力強いボールを投げ込み、ストライク投球を披露すると、安堵（あんど）の表情を浮かべた。球場からは大きな拍手が送られた。中島氏は侍ジャパンのメンバーとして、2009年