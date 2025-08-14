【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】PR部員のT原です。中村アンさん演じる“キレる妻”の朝山朝子と小澤征悦さん演じる“残念な夫”の朝山賢太という衝突不可避の夫婦が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく、一家奮闘のホームドラマ「こんばんは、朝山家です。」。本ドラマの監督・演出を務める足立紳さんがご自身の家族を取り巻く日常を綴っておられた連載日記、「後ろ向きで進む」が原案となっている「