舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」が２３〜３１日、東京・池袋のサンシャイン劇場で上演される。元高校球児が戦中の時代にタイムスリップし、そこで仲間と甲子園を目指す物語。過酷な日々に悩みながらも野球への思いを強く持つ球児を、実際に高校時代に選手だった生田俊平＝写真右＝と琥城（たましろ）雄太＝同左＝が演じる。コロナ禍で甲子園出場がかなわなかった強豪校の元エース森下（藤井直樹）は１９