（津川 祥吾 アンカー）あす15日の「終戦の日」について、少しお話ししたいと思います。私は普段、障害のあるお子さんたちに向き合う仕事をしています。障害の種類は様々ですが、どのお子さんにも、たくさんの笑顔があります。障害のあるなしに関わらず、子育ては、喜びもあれば苦労もある。お父さんお母さんは日々悩みながら、悪戦苦闘しているはずです。でも、ふと立ち止まって考えると…子どもを育てられること、それ自体