8月10日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」がおこなわれた。これまでの同企画のときと同様、今回も男女関係に関する際どい質問が飛び出すと、スタジオ騒然の刺激的な回答が寄せられ…。【映像】「付き合いたいと言われたことはあります」赤裸々回答にスタジオ騒然有吉弘行、森香澄、見