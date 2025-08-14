日本時間１８時００分にユーロ圏鉱工業生産指数（6月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（6月）18:00 予想-0.5%前回1.7%（前月比) 予想2.4%前回3.7%（前年比) 実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.4%前回1.4%（前年比)