東ヨーロッパのセルビアでは現政権に抗議するデモが半年以上にわたって続いています。13日にも各地でデモが行われ、政権支持派や警官隊との間で衝突も起きました。ロイター通信によりますと13日、セルビアの各地で反政権派による大規模な抗議デモが行われました。北部ノビサドにある与党の事務所付近では、反政権派のデモ参加者が政権支持者に花火や発煙筒を投げつけられるなどして、警察が介入する事態となっています。ブチッチ大