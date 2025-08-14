秋田市 １４日午前１０時すぎ 終戦前夜の１９４５年８月１４日から１５日にかけてあった土崎空襲から８０年、秋田市で平和祈念式典が開かれました。式典を主催している土崎港被爆市民会議は、犠牲者の氏名を再調査し、１４日までに分かった名簿を新たに公開しました。 式典には秋田県外から駆けつけた遺族６人も含むおよそ１５０人が参列して花をたむけ、犠牲者の冥福を祈りました。 終戦前夜の１９４５年８月１４日から１