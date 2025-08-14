8月13日放送の『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（TBS系）に、STARTO社のアイドルが出演。フードファイター級の大食いっぷりを披露し、ファンも思わず驚嘆する事態となっている。そのアイドルとは、ACEesの佐藤龍我（22）だ。今回、番組では「1日1kg以上3日連続で体重を増やせるのか」という説を検証することに。この企画に佐藤は北京五輪男子400mメドレーリレーの銅メダリストである元競泳選手の宮下純一（41）と、元