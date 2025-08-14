※このコラムは『愛の、がっこう』5話までのネタバレを含んでいます。■カヲルにとって計算外だった愛実の存在「先生といるのなんかしんどくなってきた」と、ホストクラブで使わせた50万を返しながら、別れを告げたカヲル（ラウール）。愛実（木村文乃）には、なんの得もないのに、文字を教えようと自分のために奮闘してくれるなど、愛実の行動原理にはカヲルへの恋愛感情が隠れていることに、カヲルはしっかり気がついていたので