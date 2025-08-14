敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。移籍後初めて古巣エンゼルスタジアムで登板。相手のスター選手、マイク・トラウト外野手からの敬意を込めた挨拶に、ネットでは感動が広がった。初回2死走者なし。打席に入ったトラウトは、マウンド上の大谷に笑みを送った。リスペクトを込めた挨拶に、大谷も笑顔でうなずいた。真剣勝負前の