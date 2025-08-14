10月31日に公開される坂口健太郎主演映画『盤上の向日葵』の場面写真が公開された。 参考：坂口健太郎主演『盤上の向日葵』予告＆ポスター公開佐々木蔵之介、高杉真宙らも出演へ 本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる柚月裕子による同名小説を原作としたヒューマンミステリー。『君に届け』『ユリゴコロ』『隣人X -疑惑の彼女-』などを手がけた熊澤尚人が監督を務める。 アマチュア