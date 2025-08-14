現在、Kis-My-Ft2（以下、キスマイ）がライブツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』を開催中だ。5月に発売された11枚目のアルバム『MAGFACT』を携え、6月の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演から、全国8都市24公演をまわるアリーナツアーとなっている。 （関連：【ライブ写真】煌びやかな衣装を纏うKis-My-Ft2メンバー） 本稿では、8月10日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様をレポӦ