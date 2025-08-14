日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４６円５５～５７銭と前営業日に比べ９７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円１６～２０銭と同１円５５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７９～８０ドルと同０．００２８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS