俳優の城桧吏が、NHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（10月19日スタート毎週日曜後10：00）でW主演を務めることが決定した。城にとってNHKの連続ドラマ初主演作となる。舞台は、4人で272歳という年齢を誇るシングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込むのは、真面目な犬系男子と“カワイイ系ツンデレ”な彼女だ。【動画】城桧吏ら若手キャストがド緊張！舞台あいさつで初々しい姿作品は