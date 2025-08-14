【新華社広元8月14日】中国四川省広元市剣閣県で11日、文化観光施設「大蜀道不夜三国城」がオープンした。高速鉄道「剣門関」駅前の広場を活用して建てられた同施設は、かつて関中（陝西省）地域と四川盆地を結んだ蜀道の文化と三国時代の文化を融合させ、夜間の文化観光消費を促進する集積エリアとしての機能が強化された。文化エンターテインメントと没入型街区、アートトイ体験を連携させることで、観光客の体験価値を高める