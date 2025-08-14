【15日（金）全国天気】・北日本は午前中を中心に雨・雷を伴い大雨も・東海以西は猛暑続く・関東も暑さと雷雨再び15日（金）は、低気圧が北日本を通過し、それに伴うシアーライン（隠れ前線）も通過していくでしょう。この影響で、北日本は午前中を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。大雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。一方、関東以西は晴れ間の広がる所が多く、東海から西日本にかけて猛暑