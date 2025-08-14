「ウエスタン、阪神２−５中日」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は先発の今朝丸が５回６安打２失点だった。２番手で六回に畠が復帰登板。連打を許しながらも１回無失点に抑えた。４月３日のウエスタン・広島戦以来、４カ月ぶりの登板。中指のコンディション不良で戦列を離れていたが、順調な様子を見せた。二回に栄枝からの３連打で２得点。ただ、七回にゲラが４安打と打ち込まれて３失点を喫した。平田２軍監督