ＧＦＡ [東証Ｓ] が8月14日大引け後(17:15)に決算を発表。25年8月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2.4億円の赤字(前年同期は4億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 併せて、決算期変更する通期の業績予想は連結経常損益が2.6億円となる見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-26.7％→-64.9％に急悪化した。 ※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期