異常な熱波の影響で、ギリシャでは今、同時多発的に山火事が発生。ギリシャの第3の都市であるパトラスでは、燃え広がった火が住宅や商業施設に到達し、住民約7700人に避難命令が出される事態になっています。現地の人は「全てが焼き尽くされ、山火事によって完全に破壊されてしまった」と話します。懸命の消火活動が続けられていますが、火の勢いが衰える気配はありません。火の手は税関の施設に駐車されていた車にも猛威を振るい