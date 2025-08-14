日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9913枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9913(9913) ソシエテジェネラル証券6196(6196) バークレイズ証券1950(1950)