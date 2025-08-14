ヤクルトは１４日、ドミンゴ・サンタナ外野手（３３）が米テキサス州ダラスの病院で右肘の手術を行ったことを発表した。今季中の再来日の予定はないという。サンタナは６月のオリックス戦で右腕に死球を受け、出場選手登録を抹消。その後、上半身のコンディション不良で再検査のため、７月に渡米していた。今季は６０試合に出場し、打率・２７４、３本塁打１５打点をマークしていた。