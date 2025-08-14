北海道・斜里町の羅臼岳で8月14日、登山客の20代男性がクマに襲われ、安否不明となっています。午前11時すぎ、標高550メートル付近の登山道で「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報がありました。警察によりますと、登山客の20代男性が下山していたところ、クマ1頭に襲われたということです。男性の安否はわかっていません。通報したのは男性と一緒に登山していた友人で、当時男性から200メートルほど離れて下山して