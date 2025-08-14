生活家電などを手がける電響社（大阪市）は、「マクセル」ブランドから、ポータブルカセットプレーヤー「MXCP-P100S」を2025年8月20日に発売する。真ちゅう製フライホイールによる安定した高音質再生真ちゅう製のフライホイールにより回転ムラを抑え、安定したテープ走行を実現し、高音質再生が可能。Bluetooth（ブルートゥース） 5.4をサポートするほか3.5ミリ・ステレオミニジャックを備え、有線/ワイヤレスに両対応。加えてスピ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 3. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 5. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 6. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 7. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 8. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 9. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 10. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 1. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 2. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 5. クマ襲撃 登山男性の安否不明
- 6. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
- 7. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
- 8. ハーモニーランドにはしか患者
- 9. ガンホー 元従業員が3億円超流出
- 10. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
- 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
- 3. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
- 4. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 6. 落ちた口紅で間接キス 動画炎上
- 7. 出産し180度変わった夫婦関係
- 8. 実業家・三崎優太「夫人には借りがある」逮捕時の恩義を告白 デヴィ夫人の「人生懸けた」新党立ち上げに協力表明
- 9. 4人家族 限界集落に移住した理由
- 10. 大量閉店 サンマルクに一体何が
- 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
- 2. 「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた
- 3. 不動産大手 華南城に清算命令
- 4. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
- 5. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 6. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
- 7. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
- 8. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
- 9. 中国向け半導体製品 使用制限か
- 10. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. やらない方がよかったリフォーム
- 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
- 4. 美人な20代看護師 月収を明かす
- 5. 東京からの客びっくり 米が激安
- 6. 不動産投資「マル秘テクニック」
- 7. 旅行費用 安く抑える方法は?
- 8. ヤフオクに異常な価格の現金出品
- 9. 推し活に最適な「携帯プラン」
- 10. 精神科医語る「涙活」が有効か
- 1. Windows10サポート終了へ 米主張
- 2. YouTube AIでユーザーの年齢推定
- 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
- 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 5. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
- 6. 土星の衛星「火星の次」の候補に
- 7. 楽天モバイルがPRONTOに初出店！ 名鉄岐阜駅店内で3月22日にオープン
- 8. フクロウの羽に自動車の技術を-- 2019年のThinkPadで生まれ変わった冷却技術
- 9. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
- 10. iOS 14にはインターホンや火災報知機などの音を認識し聴覚障害者に通知する機能がある
- 11. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
- 12. 「ヘルスケア」アプリで体調管理！症状や体温を記録しておけば安心：iPhone Tips
- 13. iPad mini 第6世代でスクショを撮る方法：iPad Tips
- 14. Mozilla、複数の脆弱性を修正したFirefox 96とThunderbird 91.5リリース
- 15. KDDI・ローソン・menuが業務提携、デリバリーで使える500円割引クーポンを配布
- 16. パーソナルクーラーで手軽に涼しく！ テレワークやお風呂上がりにおすすめ
- 17. 甲府駅前「ヨドバシ甲府ビル」に「ロピア」が12月26日オープン、山梨県初出店
- 18. 大広九州、「Sengoku Gaming」を運営する戦国と資本業務提携
- 19. 自然な風の扇風機「Kamomefan」が進化、サーキュレーター利用も可能に
- 20. ドスパラ、動画投稿のオンラインセミナーを7月8日20時から開催
- 1. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 2. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 4. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
- 5. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
- 6. 大谷翔平の降板 ド軍監督が言及
- 7. 甲子園 応援団の「悲劇」に
- 8. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 9. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
- 10. J1浦和 25歳FWの小森飛絢が活躍
- 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 4. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 5. 役員退任 きんに君と女性の関係
- 6. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 7. ジャック・スパロウ役に復帰か
- 8. 実は高学歴だったラウールの素顔
- 9. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
- 10. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
- 1. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
- 2. 白雪姫を現代風に 11万いいね
- 3. 評価低くても...47歳転職の理由
- 4. 歯学部女子大生のリアルな日常
- 5. 夜のデートで印象左右する眉&髪
- 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 7. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 8. しまむらの「即買い」バッグ続々
- 9. 「推し色スイーツ」が新体験に
- 10. 二の腕カバー ワークマンの商品