生活家電などを手がける電響社（大阪市）は、「マクセル」ブランドから、ポータブルカセットプレーヤー「MXCP-P100S」を2025年8月20日に発売する。真ちゅう製フライホイールによる安定した高音質再生真ちゅう製のフライホイールにより回転ムラを抑え、安定したテープ走行を実現し、高音質再生が可能。Bluetooth（ブルートゥース） 5.4をサポートするほか3.5ミリ・ステレオミニジャックを備え、有線/ワイヤレスに両対応。加えてスピ