2025年8月28日（木）から31日（日）の4日間、国内最大規模のおもちゃの祭典「東京おもちゃショー2025」が東京ビッグサイトで開催される。本記事では、そんな「東京おもちゃショー2025」の見どころや、アンバサダーを務める声優・木村昴さんのコメントから今年の最新トレンドまで、徹底的に紹介する！「東京おもちゃショー2025」とは？東京おもちゃショーは、1962年に「第1回日本玩具国際見本市」として、社団法人日本玩具国際見本