貴州茅台酒の包装作業をする従業員。（資料写真、貴陽＝新華社記者／欧東衢）【新華社北京8月14日】中国酒造大手の貴州茅台酒が12日に発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比9.2％増の910億9400万元（1元＝約20円）、純利益が8.9％増の454億300万元だった。国際化は大きく進展し、海外売上高は31.3％増の28億9300万元となった。主力商品である白酒（蒸留酒）「茅台酒」の生産量は約4万3700トン、売上高は755億9千