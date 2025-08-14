野々村友紀子（51）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。夏の紫外線対策についてコメントした。お盆期間に突入して猛暑が復活したとして、夏の紫外線対策についてMC石井亮次から「野々村さんは、ちっちゃいときから日焼け対策をとにかくやっていた」と話しかけると「母親からけっこう言われてました」と話し「中学生ぐらいからずっと『やりや〜』って言われて、だからあんまりシミも…ないほうです」と自分