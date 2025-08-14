東京Vの城福浩監督（64）が、次戦京都戦へ向けて取材対応。「僕は（天皇杯優勝を）狙っていたので切り換えられない。冷静に選手にフードバックしなければならないが、僕が時間がかかっている。切り換えられていない」と、前日の天皇杯4回戦で名古屋に敗れたことを悔しがった。それでも、8月に入って5人の新戦力が加わったことはプラス。特に唐山と松田については「強化部がリストアップしている中に早い段階から入っていた。