１４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比９７銭円高・ドル安の１ドル＝１４６円５５〜５７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円５５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７１円１６〜２０銭で大方の取引を終えた。