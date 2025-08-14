日本マクドナルドは１４日、人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の玩具が付くセットメニュー「ハッピーセット」について、１５〜１７日に販売制限を強化すると発表した。従来は１人５セットまでだったが、１グループ３セットまでとする。１５〜２１日は第２弾の玩具が付くが、ポケモンカードは配布しない。転売目的の大量購入や、食べずに店頭や店の周辺に廃棄するケースなどが相次いだことを受けた対応だ。４セット