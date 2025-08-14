関門海峡花火大会が13日夜に開かれました。主催者発表でおよそ80万人が訪れ、夜空に咲く大輪の花を楽しみました。ただ、その裏ではゴミのポイ捨てや、車道に出て花火を撮影する危険な行為も見られました。 九州と本州の間を彩った花火。西日本最大級の規模といわれる関門海峡花火大会が開かれました。北九州市の門司区側と、山口県の下関市側からそれぞれ打ち上げられた花火は、合わせて1万8000発です。実行委員会によりますと