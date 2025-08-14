北海道で活躍したラジオパーソナリティーの牧泰昌さんが12日に死去したことが14日、分かった。牧さんが冠番組を持つ北海道のラジオ局「STVラジオ」が公式サイトで発表した。享年73。 【写真】在りし日の牧泰昌さん表情には力強い意志が サイトでは「STVラジオ『牧やすまさ路地裏のスピリッツ』のパーソナリティ牧 泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。（