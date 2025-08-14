茶道裏千家の前の家元、千玄室さんが亡くなりました。102歳でした。裏千家によりますと、千玄室さんは14日未明、入院していた病院で息を引き取ったということです。千玄室さんは1923年、裏千家の14代家元の長男として生まれ、1964年に家元を継承し、15代目宗室を襲名。2002年に長男に16代目の家元を譲り、玄室を名乗っていました。太平洋戦争で特攻訓練を受けていた経験などから、国連親善大使を務めるなど、茶道を通じて平和を訴