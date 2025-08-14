木曜日は各地で晴れて、西日本を中心に非常に厳しい暑さとなり、大気の状態が不安定となりました。金曜日も猛烈な暑さと天気の急変には注意が必要です。【金曜日の天気】金曜日は、西〜東日本は広い範囲で晴れて厳しい残暑となるでしょう。ただ、午後は山沿いを中心に局地的に雷雨となり、激しい雨が降る所がある予想です。また、北日本や新潟は、低気圧や隠れた前線の影響で朝から雨が降り、雷雨や激しい雨が降る所がありそうです