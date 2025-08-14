気象台は、午後5時55分に、大雨警報（浸水害）を尼崎市、伊丹市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・尼崎市、伊丹市に発表 14日17:55時点南部では、14日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■尼崎市□大雨警報【発表】・浸水14日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm■伊丹市□大雨警報【発表】・浸水14日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量