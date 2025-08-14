周囲への感謝の気持ちを示すシーンも多い田中将大（C）産経新聞社またも勝ち星に届かなかった。8月13日の中日戦に先発した田中将大は5回7安打3失点（自責0）。味方の失策にも足を引っ張られる形となった。【動画】中日主軸の細川を見逃し三振に、田中将大の気合の入った投球シーン中5日での再びの先発マウンドとなった田中は飛ばしていく。最速148キロの直球、スプリット、スライダーと制球良くまとめ、4回まで無失点。走者