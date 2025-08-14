埼玉県で左手のないサルに女性がふくらはぎを噛まれ救急搬送 サルは逃走中FNNプライムオンライン

埼玉県で左手のないサルに女性がふくらはぎを噛まれ救急搬送 サルは逃走中

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 14日、埼玉県狭山市で女性が左手のないサルにふくらはぎを噛まれた
  • 女性は病院に搬送されたが命に別状はなく、サルは捕獲されていない
  • 警察と市職員がパトロールを実施しており、注意が呼びかけられている
