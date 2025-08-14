今年6月、東京・中央区の認可保育所で4歳の男の子を殴ったとして暴行の疑いで逮捕された元保育士の男性（39）について、東京地検はきょう（14日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。