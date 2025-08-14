G-DRAGON（ジードラゴン）が著作権法違反の疑いで捜査されているとの報道について、韓国音楽著作権協会とYGエンターテインメントがそろって否定した。【画像】G-DRAGON、日本人と熱愛？昨年11月、作曲家A氏はソウル麻浦（マポ）警察署に告訴状を提出。2001年に作曲した『G-DRAGON』という楽曲を、G-DRAGONとYG総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏が無断で使用・複製し、2009年のライブアルバム『Shine A Light』に『My Age is