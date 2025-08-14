プロボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・重岡優大（２８）＝ワタナベ＝がインスタグラムで現役引退を表明したことについて、所属するワタナベジムは１４日、改めて優大が引退を決意したことを報告した。同ジムの渡辺均会長は優大のこれまでの活躍を伝えるとともに、「今回の引退は、銀次朗選手の療養を支えながら、自らの新たな夢へと歩みを進めるための、優大選手自身の強い決断」と明かした。そして