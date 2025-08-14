◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２プロアマ戦（１４日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）がこの日、３６歳の誕生日を迎えた。「誕生日って特別な日だと思っていたけど、３６回もやったらどうでもよくなりました」と苦笑い。めでたい一日を、複雑な感情とともに過ごした。「冗談で『オバさん、オバさん』って言っていたけど、けっこう本当に意識するフレ