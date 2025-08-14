プロ野球のファームは14日、ウエスタン・リーグの2試合が行われた。ソフトバンクはくふうハヤテ戦（タマホームスタジアム筑後）に8―1で逆転勝ち。先発・板東が5回4安打1失点（自責0）で6勝目（2敗）を挙げた。広瀬隆が2安打3打点、育成選手の中沢が2安打。くふうハヤテ先発・佐藤は4回2/3を4安打7失点（自責6）で7敗目（1勝）。仲村が2安打をマーク。中日は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に5―2。先発・仲地が6回8