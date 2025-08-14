ラグビー日本代表エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65、HC）は14日、オンライン会見を行った。15日から代表合宿が始まり、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアスタ）に臨む。昨年は準優勝だったこの大会。ジョーンズHCは「超速ラグビーは確立できたとは思うけど、さらに発展させて勝てるラグビーを構築していくことがダーゲット」と目的を見定めた。W杯4大会出場経験を持ち7月のウェールズ2