フジテレビを3月末で退社した椿原慶子アナウンサー（39）が14日、約4カ月ぶりにインスタグラムを更新。近影をアップし、ファンの関心を集めた。椿原アナは「とっても久しぶりに、お仕事でした」と報告。「コロンビア・ワークス(株)さんの決算説明会YouTubeライブ配信の司会をさせていただきました」と伝えた。投稿には椿原アナの近影もアップされ、ファンからは「椿原さん可愛い」「インスタでまたお会い出来て嬉しいです」