読売文学賞を受けた平野啓一郎の小説がミュージカルになった。社会問題が題材の話題作を多く手がけ、近年は活躍の場を商業演劇の世界にも広げる瀬戸山美咲が脚本・演出を担った。弁護士の城戸（浦井健治＝写真中央右）は、シングルマザーの里枝（ソニン）から、事故で亡くなった夫（小池徹平＝同中央左）の調査を依頼される。「谷口大祐」として生きていたが、遺影を見た兄の谷口恭一（上原理生）が「別人だ」と断言したためだ