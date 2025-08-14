◇セ・リーグ巨人・山崎―阪神・伊藤将（東京ドーム）中日・金丸―DeNA・ジャクソン（バンテリンドームナゴヤ）広島・森―ヤクルト・高梨（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・荘司―日本ハム・北山（楽天モバイルパーク宮城）オリックス・九里―西武・今井（京セラドーム大阪）ソフトバンク・松本晴―ロッテ・サモンズ（みずほペイペイドーム）