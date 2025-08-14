タレントの藤本美貴（４０）が１４日、ｅスポーツ高等学校シブヤｅスタジアムで行われた「藤本美貴中央高等学院相談委員長就任式」に出席。この日、芸能界を引退する「モーニング娘。」の元メンバー・道重さゆみ（３６）にメッセージを送った。道重は今年１月、芸能界を引退することを発表。この日、ＺｅｐｐＴｏｋｙｏでは、ラスト公演となる「ＳＡＹＵＭＩＮＧＬＡＮＤＯＬＬ〜ＳＡＭＳＡＬＡ〜」が開催される。道