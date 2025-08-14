第１０７回全国高校野球選手権大会の第９日（１４日）第３試合は横浜（神奈川）が綾羽（滋賀）を５―１で下し、２０１８年以来の３回戦に進出した。１点を追う４回から登板した織田（２年）がいきなり自己最速タイの１５２キロをマークし、５回の二死二塁では自らの中前打で同点とした。６回には連続死球で無死一、二塁とし、小野（２年）のバントが相手の野選と相手ミスを誘って一気に２者が生還して逆転。８回にも相手ミスで