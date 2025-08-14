岐阜県本巣市の河川敷に女性の遺体を遺棄した疑いで、女性の知人とみられる54歳の男と、男と同居する35歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】遺体は衣服を身に着けず 腹部あたりに傷… 河川敷に女性の遺体遺棄した疑いで男女2人を逮捕 死因は窒息か 岐阜･本巣市 逮捕されたのは、岐阜市大洞桐が丘の職業不詳・立花浩二容疑者54歳と、立花容疑者と同居する職業不詳の神原美希容疑者35歳です。 警察によりますと、2人は共謀し